Московское областное УФАС России привлекло генерального директора ООО «Профф» к административной ответственности

Управление признало рекламу нарушающей требования Закона о рекламе.

Согласно части 1 статьи 4.1.1 КоАП за впервые совершенное административное правонарушение наказание в виде административного штрафа подлежит замене на предупреждение при наличии обстоятельств, предусмотренных частью 2 статьи 3.4 КоАП.

Согласно части 4.1 статьи 14.3 КоАП нарушение установленных законодательством о рекламе требований к рекламе, распространяемой по сетям электросвязи, влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от десяти тысяч до двадцати тысяч рублей; на должностных лиц - от двадцати тысяч до ста тысяч рублей; на юридических лиц - от трехсот тысяч до одного миллиона рублей.