Московское областное УФАС России привлекло ООО «Гиперглобус» к административной ответственности

По результатам рассмотрения обращения Управление возбудило дело по признакам нарушения пункта 6 части 1 статьи 21, части 3 статьи 21 Закона о рекламе и вынесло решение.

Управление признало рекламу нарушающей требования Закона о рекламе.

Согласно части 1 статьи 4.1.1 КоАП за впервые совершенное административное правонарушение наказание в виде административного штрафа подлежит замене на предупреждение при наличии обстоятельств, предусмотренных частью 2 статьи 3.4 КоАП.

Согласно части 1 статьи 14.3 КоАП нарушение рекламодателем, рекламопроизводителем или рекламораспространителем законодательства о рекламе, за исключением случаев, предусмотренных частями 2-14 указанной статьи, частью 4 статьи 14.3.1, статьями 14.37, 14.38, 19.31 КоАП влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от двух тысяч до двух тысяч пятисот рублей; на должностных лиц – от четырех тысяч до двадцати тысяч рублей; на юридических лиц – от ста тысяч до пятисот тысяч рублей.