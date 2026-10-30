Московское областное УФАС России возбудило дело по факту некорректного сравнения биологически активных добавок﻿

Официально

Ранее в Управление поступило обращение юридического лица о размещении в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» рекламы биологически активных добавок с признаками нарушения Закона о рекламе.

По результатам рассмотрения обращения Управлением в отношении хозяйствующего субъекта возбуждено дело по признакам нарушения пункта 1 части 2 статьи 5 Закона о рекламе, выразившимся в некорректном сравнении товаров в рекламе.

В случае установления вины хозяйствующего субъекта ему грозит штраф в соответствии со статьей 14.3 КоАП.

В соответствии с пунктом 1 части 2 статьи 5 Закона о рекламе недостоверной признается реклама, которая содержит некорректные сравнения рекламируемого товара с находящимися в обороте товарами, произведенными другими изготовителями или реализуемыми другими продавцами.

Согласно части 1 статьи 14.3 КоАП нарушение рекламодателем, рекламопроизводителем или рекламораспространителем законодательства о рекламе влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от двух тысяч до двух тысяч пятисот рублей; на должностных лиц - от четырех тысяч до двадцати тысяч рублей; на юридических лиц - от ста тысяч до пятисот тысяч рублей.

Поделиться

Читайте также

Подмосковный конькобежец Даниил Алдошкин одержал победу на этапе Кубка России в Коломне

Подмосковный конькобежец Даниил Алдошкин одержал победу на этапе Кубка России в Коломне

Жителям Подмосковья напомнили о работе центра отбора на военную службу по контракту

Жителям Подмосковья напомнили о работе центра отбора на военную службу по контракту

Жители Подмосковья подали почти 9 тыс. онлайн-заявок на бесплатное подключение газа

Жители Подмосковья подали почти 9 тыс. онлайн-заявок на бесплатное подключение газа

Врачи Пушкинской больницы спасли мужчину с острой дыхательной недостаточностью

Врачи Пушкинской больницы спасли мужчину с острой дыхательной недостаточностью

В Подмосковье в конференции «Старт карьеры в образовании» приняли участие более 150 будущих педагогов

В Подмосковье в конференции «Старт карьеры в образовании» приняли участие более 150 будущих педагогов

В Московской области в 2026 году родились две тройни и 481 двойня

В Московской области в 2026 году родились две тройни и 481 двойня

В Долгопрудном построили новый корпус в ЖК «Гранель Бригантина»

В Долгопрудном построили новый корпус в ЖК «Гранель Бригантина»

Жители Подмосковья оформили компенсацию за проезд детей-сирот более 1 тыс. раз

Жители Подмосковья оформили компенсацию за проезд детей-сирот более 1 тыс. раз

Производитель матрасов в Подмосковье повысил эффективность склада за счет установки роботов

Производитель матрасов в Подмосковье повысил эффективность склада за счет установки роботов

Более 400 соискателей приняли участие в ярмарке вакансий в ОЭЗ «Дубна»

Более 400 соискателей приняли участие в ярмарке вакансий в ОЭЗ «Дубна»

В Подмосковье молодежи показали фильм о бригаде добровольцев СВО «Святой Георгий»

В Подмосковье молодежи показали фильм о бригаде добровольцев СВО «Святой Георгий»

В Одинцове построят новый детский сад на 225 мест

В Одинцове построят новый детский сад на 225 мест

Добавьте mosregtoday.ru в избранное