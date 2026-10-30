Московское областное УФАС России возбудило дело по факту некорректного сравнения биологически активных добавок﻿

Ранее в Управление поступило обращение юридического лица о размещении в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» рекламы биологически активных добавок с признаками нарушения Закона о рекламе.

По результатам рассмотрения обращения Управлением в отношении хозяйствующего субъекта возбуждено дело по признакам нарушения пункта 1 части 2 статьи 5 Закона о рекламе, выразившимся в некорректном сравнении товаров в рекламе.

В случае установления вины хозяйствующего субъекта ему грозит штраф в соответствии со статьей 14.3 КоАП.