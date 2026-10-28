Московское областное УФАС России возбудило дело по факту распространения рекламы циркового шоу﻿

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Ранее в Управление поступило обращение заявителя о направлении на его адрес электронной почты письма с рекламой циркового шоу.

По результатам рассмотрения обращения Управлением в отношении физического лица возбуждено дело по признакам нарушения части 1 статьи 18 Закона о рекламе, выразившимся в распространении рекламы по сетям электросвязи без предварительного согласия адресата на получение рекламы.

В случае установления вины физического лица ему грозит штраф в соответствии со статьей 14.3 КоАП.

Согласно части 1 статьи 18 Закона о рекламе распространение рекламы по сетям электросвязи, в том числе посредством использования телефонной, факсимильной, подвижной радиотелефонной связи, допускается только при условии предварительного согласия абонента или адресата на получение рекламы. При этом реклама признается распространенной без предварительного согласия абонента или адресата, если рекламораспространитель не докажет, что такое согласие было получено.

Согласно части 4.1 статьи 14.3 КоАП нарушение установленных законодательством о рекламе требований к рекламе, распространяемой по сетям электросвязи, влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от десяти тысяч до двадцати тысяч рублей; на должностных лиц - от двадцати тысяч до ста тысяч рублей; на юридических лиц - от трехсот тысяч до одного миллиона рублей.

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