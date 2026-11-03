Московское областное УФАС России возбудило дело в отношении АО «ПИМ»

Официально

Ранее в Управление поступило обращение заявителя о направлении на его адрес электронной почты письма с рекламой складских услуг.

По результатам рассмотрения обращения Управлением в отношении АО «ПИМ» возбуждено дело по признакам нарушения части 1 статьи 18 Закона о рекламе, выразившимся в распространении рекламы по сетям электросвязи без предварительного согласия адресата на получение рекламы.

В случае установления вины общества ему грозит штраф в соответствии со статьей 14.3 КоАП.

Согласно части 1 статьи 18 Закона о рекламе распространение рекламы по сетям электросвязи, в том числе посредством использования телефонной, факсимильной, подвижной радиотелефонной связи, допускается только при условии предварительного согласия абонента или адресата на получение рекламы. При этом реклама признается распространенной без предварительного согласия абонента или адресата, если рекламораспространитель не докажет, что такое согласие было получено.

Согласно части 4.1 статьи 14.3 КоАП нарушение установленных законодательством о рекламе требований к рекламе, распространяемой по сетям электросвязи, влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от десяти тысяч до двадцати тысяч рублей; на должностных лиц - от двадцати тысяч до ста тысяч рублей; на юридических лиц - от трехсот тысяч до одного миллиона рублей.

Поделиться

Читайте также

В Московской области с начала года онкоскрининг полости рта прошли почти 300 тыс. человек

В Московской области с начала года онкоскрининг полости рта прошли почти 300 тыс. человек

На конкурс «Безграничные возможности» поступили первые заявки от жителей Московской области

На конкурс «Безграничные возможности» поступили первые заявки от жителей Московской области

В Московской области скрининг рака легких прошли почти 3,5 тыс. курильщиков

В Московской области скрининг рака легких прошли почти 3,5 тыс. курильщиков

Более 400 соискателей приняли участие в ярмарке вакансий в ОЭЗ «Дубна»

Более 400 соискателей приняли участие в ярмарке вакансий в ОЭЗ «Дубна»

В Раменском достроят новый дом с детским садом

В Раменском достроят новый дом с детским садом

В «Белом Граде» в Мытищах поставили на кадастр новостройки

В «Белом Граде» в Мытищах поставили на кадастр новостройки

В музее «Новый Иерусалим» в Истре пройдет благотворительный концерт

В музее «Новый Иерусалим» в Истре пройдет благотворительный концерт

В Московской области рассказали о лесопожарной обстановке

В Московской области рассказали о лесопожарной обстановке

В Подмосковье в рамках проекта «Смежник» обследовали более 7,5 тыс. участков на границе с лесами

В Подмосковье в рамках проекта «Смежник» обследовали более 7,5 тыс. участков на границе с лесами

В Подмосковье впервые представили три главные картины Казимира Малевича

В Подмосковье впервые представили три главные картины Казимира Малевича

В Центре Рошаля спасли новорожденного мальчика с множественными опухолями сердца и мозга

В Центре Рошаля спасли новорожденного мальчика с множественными опухолями сердца и мозга

В ЖК «Станиславский» Красногорска возведут детский сад на 120 мест

В ЖК «Станиславский» Красногорска возведут детский сад на 120 мест

Добавьте mosregtoday.ru в избранное