Московское областное УФАС России возбудило дело в отношении Банка ВТБ (ПАО)

Официально

Ранее в Управление поступило обращение заявителя о поступлении на его абонентский номер входящего СМС-сообщения с рекламой финансовых услуг с признаками нарушения Закона о рекламе.

По результатам рассмотрения обращения Управлением в отношении Банка ВТБ (ПАО) возбуждено дело по признакам нарушения части 1 статьи 18 Закона о рекламе, выразившимся в распространении рекламы по сетям электросвязи без предварительного согласия абонента на получение рекламы.

В случае установления вины общества ему грозит штраф в соответствии со статьей 14.3 КоАП.

Согласно части 1 статьи 18 Закона о рекламе распространение рекламы по сетям электросвязи, в том числе посредством использования телефонной, факсимильной, подвижной радиотелефонной связи, допускается только при условии предварительного согласия абонента или адресата на получение рекламы. При этом реклама признается распространенной без предварительного согласия абонента или адресата, если рекламораспространитель не докажет, что такое согласие было получено.

Согласно части 4.1 статьи 14.3 КоАП нарушение установленных законодательством о рекламе требований к рекламе, распространяемой по сетям электросвязи, влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от десяти тысяч до двадцати тысяч рублей; на должностных лиц - от двадцати тысяч до ста тысяч рублей; на юридических лиц - от трехсот тысяч до одного миллиона рублей.

Поделиться

Читайте также

В Подмосковье робот Светлана предложила записаться на прием к узкопрофильным специалистам 1,4 млн раз

В Подмосковье робот Светлана предложила записаться на прием к узкопрофильным специалистам 1,4 млн раз

В Истре построят детский сад в составе ЖК «Новоснегиревский-2»

В Истре построят детский сад в составе ЖК «Новоснегиревский-2»

Подмосковная спортсменка стала призером на чемпионате России по прыжкам на лыжах с трамплина

Подмосковная спортсменка стала призером на чемпионате России по прыжкам на лыжах с трамплина

Боксер из Подмосковья вышел в полуфинал первенства Европы

Боксер из Подмосковья вышел в полуфинал первенства Европы

Прокурор Подмосковья Забатурин выступил на первом заседании Мособлдумы 8-го созыва

Прокурор Подмосковья Забатурин выступил на первом заседании Мособлдумы 8-го созыва

Подмосковные школьники смогут принять участие во всероссийском хакатоне по визуальному программированию

Подмосковные школьники смогут принять участие во всероссийском хакатоне по визуальному программированию

В Подмосковье ввели новую меру поддержки многодетных семей

В Подмосковье ввели новую меру поддержки многодетных семей

Яхтсмен из Подмосковья Вячеслав Удалов стал призером на чемпионате России в Сочи

Яхтсмен из Подмосковья Вячеслав Удалов стал призером на чемпионате России в Сочи

Солнечногорские врачи помогли женщине стать мамой в девятый раз

Солнечногорские врачи помогли женщине стать мамой в девятый раз

Специальный центр отбора на военную службу по контракту работает в Подмосковье

Специальный центр отбора на военную службу по контракту работает в Подмосковье

В Одинцово прокуратура взяла на контроль установление обстоятельств взрыва в квартире на улице Белорусской

В Одинцово прокуратура взяла на контроль установление обстоятельств взрыва в квартире на улице Белорусской

Подмосковные экологи одержали победу на IV Детском экологическом форуме в Магнитогорске

Подмосковные экологи одержали победу на IV Детском экологическом форуме в Магнитогорске

Добавьте mosregtoday.ru в избранное