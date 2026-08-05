Московское областное УФАС России возбудило дело в отношении ООО «Фитотрейд»
Ранее в Управление поступило обращение физического лица о размещении в газете рекламы биологически активной добавки с признаками нарушения Закона о рекламе.
По результатам рассмотрения обращения Управлением в отношении ООО «Фитотрейд» возбуждено дело по признакам нарушения пункта 1 части 1 статьи 25 Закона о рекламе, выразившимся в распространении рекламы, создающей впечатление о том, что биологически активная добавка обладает лечебными свойствами.
В случае установления вины общества ему грозит штраф в соответствии со статьей 14.3 КоАП.
Согласно пункту 1 части 1 статьи 25 Закона о рекламе реклама биологически активных добавок и пищевых добавок не должна создавать впечатление о том, что они являются лекарственными средствами и (или) обладают лечебными свойствами.
Согласно части 5 статьи 14.3 КоАП нарушение установленных законодательством о рекламе требований к рекламе лекарственных средств, медицинских изделий и медицинских услуг, в том числе методов лечения, а также биологически активных добавок влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от двух тысяч до двух тысяч пятисот рублей; на должностных лиц - от десяти тысяч до двадцати тысяч рублей; на юридических лиц - от двухсот тысяч до пятисот тысяч рублей.