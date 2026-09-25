Московское областное УФАС России возбудило дело в отношении ООО ЮО «Банкротство граждан Бизнес-юрист»

По результатам рассмотрения обращения Управлением в отношении ООО ЮО «Банкротство граждан Бизнес-юрист» возбуждено дело по признакам нарушения пункта 4 части 1 статьи 28.1, части 2 статьи 28.1 Закона о рекламе, выразившимся в упоминании в рекламе о возможности освобождения граждан от исполнения денежных обязательств и (или) обязанности по уплате обязательных платежей, а также в отсутствии в рекламе обязательного предупреждения о негативных последствиях банкротства.

В случае установления вины общества ему грозит штраф в соответствии со статьей 14.3 КоАП.