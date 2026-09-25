Московское областное УФАС России возбудило дело в отношении ООО ЮО «Банкротство граждан Бизнес-юрист»

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Ранее в Управление поступило обращение физического лица о распространении в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» ненадлежащей рекламы услуг по сопровождению банкротства.

По результатам рассмотрения обращения Управлением в отношении ООО ЮО «Банкротство граждан Бизнес-юрист» возбуждено дело по признакам нарушения пункта 4 части 1 статьи 28.1, части 2 статьи 28.1 Закона о рекламе, выразившимся в упоминании в рекламе о возможности освобождения граждан от исполнения денежных обязательств и (или) обязанности по уплате обязательных платежей, а также в отсутствии в рекламе обязательного предупреждения о негативных последствиях банкротства.

В случае установления вины общества ему грозит штраф в соответствии со статьей 14.3 КоАП.

Согласно пункту 4 части 1 статьи 28.1 Закона о рекламе реклама услуг, связанных с процедурой банкротства, в том числе со снижением размера задолженности граждан по денежным обязательствам или с прекращением денежных обязательств граждан, в том числе перед кредитором, указанным в пункте 3 части 1 статьи 3 Федерального закона от 21.12.2013 № 353-ФЗ «О потребительском кредите (займе)», и (или) со снижением размера задолженности граждан по уплате обязательных платежей или с прекращением обязанности по уплате обязательных платежей, не должна содержать упоминание о возможности освобождения граждан от исполнения денежных обязательств и (или) обязанности по уплате обязательных платежей.

В соответствии с частью 2 статьи 28.1 Закона о рекламе реклама услуг, связанных с процедурой банкротства граждан, в том числе со снижением размера задолженности граждан по денежным обязательствам или с прекращением денежных обязательств граждан, в том числе перед кредитором, указанным в пункте 3 части 1 статьи 3 Федерального закона от 21.12.2013 № 353-ФЗ «О потребительском кредите (займе)», и (или) со снижением размера задолженности граждан по уплате обязательных платежей или с прекращением обязанности по уплате обязательных платежей, должна содержать указание: «Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение пяти лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.». В рекламе, распространяемой в радиопрограммах, продолжительность такого указания должна составлять не менее чем три секунды, в рекламе, распространяемой в телепрограммах, при кино- и видеообслуживании, - не менее чем три секунды, и такому указанию должно быть отведено не менее чем семь процентов площади кадра, а в рекламе, распространяемой другими способами, - не менее чем семь процентов рекламной площади (пространства).

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