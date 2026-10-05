Московское областное УФАС России возбудило дело в отношении ООО «Комитет по Информационной и Правовой Безопасности»

Ранее в Управление поступило обращение физического лица о поступлении на принадлежащий ему адрес электронной почты письма с признаками нарушения Закона о рекламе.

По результатам рассмотрения обращения Управлением в отношении ООО «Комитет по Информационной и Правовой Безопасности» возбуждено дело по признакам нарушения пункта 20 части 3 статьи 5 Закона о рекламе, выразившимся в указании не соответствующих действительности сведений о продавце рекламируемого товара.

В случае установления вины компании ей грозит штраф в соответствии со статьей 14.3 КоАП.