Московское областное УФАС России возбудило дело в отношении ООО «Комитет по Информационной и Правовой Безопасности»

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Ранее в Управление поступило обращение физического лица о поступлении на принадлежащий ему адрес электронной почты письма с признаками нарушения Закона о рекламе.

По результатам рассмотрения обращения Управлением в отношении ООО «Комитет по Информационной и Правовой Безопасности» возбуждено дело по признакам нарушения пункта 20 части 3 статьи 5 Закона о рекламе, выразившимся в указании не соответствующих действительности сведений о продавце рекламируемого товара.

В случае установления вины компании ей грозит штраф в соответствии со статьей 14.3 КоАП.

В соответствии с пунктом 20 части 3 статьи 5 Закона о рекламе недостоверной признается реклама, которая содержит не соответствующие действительности сведения об изготовителе или продавце рекламируемого товара.

Согласно части 1 статьи 14.3 КоАП нарушение рекламодателем, рекламопроизводителем или рекламораспространителем законодательства о рекламе влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от двух тысяч до двух тысяч пятисот рублей; на должностных лиц - от четырех тысяч до двадцати тысяч рублей; на юридических лиц - от ста тысяч до пятисот тысяч рублей.

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