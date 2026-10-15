Московское областное УФАС России возбудило дело в отношении ООО «МТК-Мобил»﻿

Официально

Ранее в Управление поступило обращение физического лица о совершении на его абонентский номер входящего звонка с рекламой финансовых услуг с признаками нарушения Закона о рекламе.

По результатам рассмотрения обращения Управлением в отношении ООО «МТК-Мобил» возбуждено дело по признакам нарушения части 1 статьи 18 Закона о рекламе, выразившимся в распространении рекламы по сетям электросвязи без предварительного согласия абонента на получение рекламы.

В случае установления вины общества ему грозит штраф в соответствии со статьей 14.3 КоАП.

Согласно части 1 статьи 18 Закона о рекламе распространение рекламы по сетям электросвязи, в том числе посредством использования телефонной, факсимильной, подвижной радиотелефонной связи, допускается только при условии предварительного согласия абонента или адресата на получение рекламы. При этом реклама признается распространенной без предварительного согласия абонента или адресата, если рекламораспространитель не докажет, что такое согласие было получено.

Согласно части 4.1 статьи 14.3 КоАП нарушение установленных законодательством о рекламе требований к рекламе, распространяемой по сетям электросвязи, влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от десяти тысяч до двадцати тысяч рублей; на должностных лиц - от двадцати тысяч до ста тысяч рублей; на юридических лиц - от трехсот тысяч до одного миллиона рублей.

Поделиться

Читайте также

В Подмосковье робот Светлана предложила записаться на прием к узкопрофильным специалистам 1,4 млн раз

В Подмосковье робот Светлана предложила записаться на прием к узкопрофильным специалистам 1,4 млн раз

В Московской области завершат консервацию фонтанов на зиму

В Московской области завершат консервацию фонтанов на зиму

В Подмосковье семейные фермы смогут получить до ₽20 млн на развитие хозяйств

В Подмосковье семейные фермы смогут получить до ₽20 млн на развитие хозяйств

Пассажиры Подмосковья совершили более 44 млн поездок в автобусах Мострансавто в сентябре

Пассажиры Подмосковья совершили более 44 млн поездок в автобусах Мострансавто в сентябре

Врачи Сергиево-Посадской больницы спасли мужчину, которого укусила ядовитая змея

Врачи Сергиево-Посадской больницы спасли мужчину, которого укусила ядовитая змея

В Подмосковье построят завод по производству сухих кормов для домашних животных

В Подмосковье построят завод по производству сухих кормов для домашних животных

В Московской области мобильную вакцинацию от гриппа прошли более 32 тыс. жителей

В Московской области мобильную вакцинацию от гриппа прошли более 32 тыс. жителей

В Московской области за неделю на земельно-имущественные торги выставили 204 объекта

В Московской области за неделю на земельно-имущественные торги выставили 204 объекта

В Подмосковье реабилитацию после перенесенных заболеваний прошли более 90 тыс. жителей

В Подмосковье реабилитацию после перенесенных заболеваний прошли более 90 тыс. жителей

В Минтрансе Московской области рассказали об обстановке на дорогах 12 октября

В Минтрансе Московской области рассказали об обстановке на дорогах 12 октября

В Подольске снесут полуразрушенное здание бывших мастерских

В Подольске снесут полуразрушенное здание бывших мастерских

В ЖК «Гранель Пехра» в Балашихе возведут новые дома

В ЖК «Гранель Пехра» в Балашихе возведут новые дома

Добавьте mosregtoday.ru в избранное