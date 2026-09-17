Московское областное УФАС России возбудило дело в отношении ООО «Велес-Лес»﻿

Ранее в Управление поступило обращение физического лица о размещении в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» рекламы пиломатериалов с признаками нарушения Закона о рекламе.

По результатам рассмотрения обращения Управлением в отношении ООО «Велес-Лес» возбуждено дело по признакам нарушения части 6 статьи 5 Закона о рекламе, выразившимся в использовании в рекламе оскорбительных выражений.

В случае установления вины компании ей грозит штраф в соответствии со статьей 14.3 КоАП.