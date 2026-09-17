Московское областное УФАС России возбудило дело в отношении ООО «Велес-Лес»
Ранее в Управление поступило обращение физического лица о размещении в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» рекламы пиломатериалов с признаками нарушения Закона о рекламе.
По результатам рассмотрения обращения Управлением в отношении ООО «Велес-Лес» возбуждено дело по признакам нарушения части 6 статьи 5 Закона о рекламе, выразившимся в использовании в рекламе оскорбительных выражений.
В случае установления вины компании ей грозит штраф в соответствии со статьей 14.3 КоАП.
В соответствии с частью 6 статьи 5 Закона о рекламе в рекламе не допускается использование бранных слов, непристойных и оскорбительных образов, сравнений и выражений, в том числе в отношении пола, расы, национальности, профессии, социальной категории, возраста, языка человека и гражданина, официальных государственных символов (флагов, гербов, гимнов), религиозных символов, объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, а также объектов культурного наследия, включенных в список всемирного наследия.
Согласно части 1 статьи 14.3 КоАП нарушение рекламодателем, рекламопроизводителем или рекламораспространителем законодательства о рекламе влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от двух тысяч до двух тысяч пятисот рублей; на должностных лиц - от четырех тысяч до двадцати тысяч рублей; на юридических лиц - от ста тысяч до пятисот тысяч рублей.