Московское областное УФАС России возбудило дело в отношении ПАО «Совкомбанк»

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Ранее в Управление поступило обращение заявителя о поступлении на его абонентский номер входящего звонка с рекламой услуг банка с признаками нарушения Закона о рекламе.

По результатам рассмотрения обращения Управлением в отношении ПАО «Совкомбанк» возбуждено дело по признакам нарушения части 1 статьи 18 и части 2 статьи 18 Закона о рекламе, выразившимся в распространении рекламы по сетям электросвязи без предварительного согласия абонента на получение рекламы.

В случае установления вины общества ему грозит штраф в соответствии со статьей 14.3 КоАП.

Согласно части 1 статьи 18 Закона о рекламе распространение рекламы по сетям электросвязи, в том числе посредством использования телефонной, факсимильной, подвижной радиотелефонной связи, допускается только при условии предварительного согласия абонента или адресата на получение рекламы. При этом реклама признается распространенной без предварительного согласия абонента или адресата, если рекламораспространитель не докажет, что такое согласие было получено.

Согласно части 2 статьи 18 Закона о рекламе не допускается использование сетей электросвязи для распространения рекламы с применением средств выбора и (или) набора абонентского номера без участия человека (автоматического дозванивания, автоматической рассылки).

Согласно части 4.1 статьи 14.3 КоАП нарушение установленных законодательством о рекламе требований к рекламе, распространяемой по сетям электросвязи, влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от десяти тысяч до двадцати тысяч рублей; на должностных лиц - от двадцати тысяч до ста тысяч рублей; на юридических лиц - от трехсот тысяч до одного миллиона рублей.

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