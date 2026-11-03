Московское областное УФАС России выявило нарушение Закона о рекламе при распространении рекламы стоматологических услуг

Официально

Ранее в Управление поступило обращение физического лица о совершении на его телефон звонка с рекламой стоматологических услуг с признаками нарушения Закона о рекламе.

По результатам рассмотрения обращения Управлением в отношении хозяйствующего субъекта возбуждено дело по признакам нарушения части 1 статьи 18 Закона о рекламе, выразившимся в распространении рекламы по сетям электросвязи без предварительного согласия абонента на получение рекламы.

Комиссия Московского областного УФАС России признала рекламу ненадлежащей, нарушающей требования Закона о рекламе, выдала обязательное для исполнения предписание и приняла решение о передаче материалов уполномоченному должностному лицу для привлечения хозяйствующего субъекта к административной ответственности, предусмотренной статьей 14.3 КоАП.

Согласно части 1 статьи 18 Закона о рекламе распространение рекламы по сетям электросвязи, в том числе посредством использования телефонной, факсимильной, подвижной радиотелефонной связи, допускается только при условии предварительного согласия абонента или адресата на получение рекламы. При этом реклама признается распространенной без предварительного согласия абонента или адресата, если рекламораспространитель не докажет, что такое согласие было получено.

Согласно части 4.1 статьи 14.3 КоАП нарушение установленных законодательством о рекламе требований к рекламе, распространяемой по сетям электросвязи, влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от десяти тысяч до двадцати тысяч рублей; на должностных лиц - от двадцати тысяч до ста тысяч рублей; на юридических лиц - от трехсот тысяч до одного миллиона рублей.

Поделиться

Читайте также

Прокуратура проверила работу компании в Истре, которая не выплатила зарплату на ₽60 млн

Прокуратура проверила работу компании в Истре, которая не выплатила зарплату на ₽60 млн

Сборная Московской области стала призером на первенстве России по футболу в Новороссийске

Сборная Московской области стала призером на первенстве России по футболу в Новороссийске

В Можайске заложили питомник деревьев, который станет самым крупным в Европе

В Можайске заложили питомник деревьев, который станет самым крупным в Европе

В Химках суд конфисковал автомобиль мужчины, осужденного за пьяную езду

В Химках суд конфисковал автомобиль мужчины, осужденного за пьяную езду

Мужчина, пытавший сбыть 23 кг наркотиков и подкупить полицейских, предстанет перед судом в Видном

Мужчина, пытавший сбыть 23 кг наркотиков и подкупить полицейских, предстанет перед судом в Видном

В октябре Мособлводоканал провел свыше 160 плановых работ на сетях водоснабжения и водоотведения

В октябре Мособлводоканал провел свыше 160 плановых работ на сетях водоснабжения и водоотведения

Жителям Подмосковья напомнили о работе центра отбора на военную службу по контракту

Жителям Подмосковья напомнили о работе центра отбора на военную службу по контракту

Фигуристы из Московской области получили награды на третьем этапе Гран-при России в Красноярске

Фигуристы из Московской области получили награды на третьем этапе Гран-при России в Красноярске

В Подмосковье подали около 1 тыс. заявлений на получение разрешений на вселение человека в соцжилье

В Подмосковье подали около 1 тыс. заявлений на получение разрешений на вселение человека в соцжилье

Жителям Подмосковья напомнили о работе центра отбора на военную службу по контракту

Жителям Подмосковья напомнили о работе центра отбора на военную службу по контракту

В Истринской больнице спасли зрение пациентке, которая начала слепнуть из-за тромба в глазу

В Истринской больнице спасли зрение пациентке, которая начала слепнуть из-за тромба в глазу

Жителя Подмосковья осудят за получение взяток в размере ₽11 млн во время работы в ресурсоснабжающей организации

Жителя Подмосковья осудят за получение взяток в размере ₽11 млн во время работы в ресурсоснабжающей организации

Добавьте mosregtoday.ru в избранное