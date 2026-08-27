Московское областное УФАС возбудило дело в отношении сети АЗС «Трасса»
Проведенный анализ показал необоснованное изменение цен на бензины марок АИ-92, АИ-95 и дизельное топливо, реализуемые через сеть АЗС «Трасса». Это, в свою очередь, привело к диспаритету розничных цен компании по отношению к ценам, установленным на автозаправочных станциях нефтяных компаний.
На основании выявленных признаков УФАС возбудило о нарушении антимонопольного законодательства*. В случае установления вины организации грозит штраф**.
По данным проведенного УФАС анализа рынка розничной реализации моторного топлива ПАО «ЕвроТранс» занимает доминирующее положение в восьми городских и трех муниципальных округах Московской области.
*п.1 ч.1 ст.10 № 135-ФЗ от 26.07.2006 «О защите конкуренции».
**ст.14.31 КоАП.