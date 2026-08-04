Общественный совет при Московском областном УФАС России обсудил актуальные вопросы
Заседание прошло под руководством председателя Общественного совета, заместителя председателя Московского областного отделения Общероссийской общественной организации малого и среднего предпринимательства «ОПОРА РОССИИ» Коробейкина Романа Сергеевича.
На заседании были рассмотрены актуальные вопросы и тенденции в сфере деятельности Московского областного УФАС России по контролю за исполнением антимонопольного законодательства в области недискриминационного доступа к услугам по передаче электрической энергии, а также по противодействию недобросовестной конкуренции на территории Московской области.
Кроме того, участники заседания обсудили влияние процесса цифровизации товарных рынков на конкуренцию.
Позицию Управления по вопросам повестки заседания представили помощник руководителя Московского областного УФАС России Радченко Дмитрий Александрович и начальник отдела контроля за рекламной деятельностью и недобросовестной конкуренцией Московского областного УФАС России Бахвалов Сергей Ильич.