ООО «Доска Объявлений» нарушило Закон о рекламе﻿

Ранее в Управление поступило обращение физического лица о направлении на адрес его электронной почты писем с рекламой услуг ООО «Доска Объявлений» с признаками нарушения Закона о рекламе.

По результатам рассмотрения обращения Управлением в отношении ООО «Доска Объявлений» возбуждено дело по признакам нарушения части 1 статьи 18 Закона о рекламе, выразившимся в распространении рекламы по сетям электросвязи без предварительного согласия абонента на получение рекламы.

Комиссия Московского областного УФАС России признала рекламу ненадлежащей, нарушающей требования Закона о рекламе, выдала обязательное для исполнения предписание и приняла решение о передаче материалов уполномоченному должностному лицу для привлечения ООО «Доска Объявлений» к административной ответственности, предусмотренной статьей 14.3 КоАП.