ООО «Кредит.Клаб» нарушило Закон о рекламе

Ранее в Управление поступили материалы о размещении в сети «Интернет» рекламы финансовых услуг с признаками нарушения Закона о рекламе.

По результатам рассмотрения материалов Управлением в отношении ООО «Кредит.Клаб» возбуждено дело по признакам нарушения части 1 статьи 28, пункта 2 части 2 статьи 28 Закона о рекламе, выразившимся в отсутствии в рекламе финансовой услуги части существенной информации.

Комиссия Московского областного УФАС России признала рекламу ненадлежащей, нарушающей требования Закона о рекламе и приняла решение о передаче материалов уполномоченному должностному лицу для привлечения ООО «Кредит.Клаб» к административной ответственности, предусмотренной статьей 14.3 КоАП.