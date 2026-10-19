ООО «Велес-Лес» нарушило Закон о рекламе

Комиссия Московского областного УФАС России признала рекламу ненадлежащей, нарушающей требования Закона о рекламе и приняла решение о передаче материалов уполномоченному должностному лицу для привлечения ООО «Велес-Лес» к административной ответственности, предусмотренной статьей 14.3 КоАП.

В соответствии с частью 6 статьи 5 Закона о рекламе в рекламе не допускается использование бранных слов, непристойных и оскорбительных образов, сравнений и выражений, в том числе в отношении пола, расы, национальности, профессии, социальной категории, возраста, языка человека и гражданина, официальных государственных символов (флагов, гербов, гимнов), религиозных символов, объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, а также объектов культурного наследия, включенных в список всемирного наследия.

Согласно части 1 статьи 14.3 КоАП нарушение рекламодателем, рекламопроизводителем или рекламораспространителем законодательства о рекламе влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от двух тысяч до двух тысяч пятисот рублей; на должностных лиц - от четырех тысяч до двадцати тысяч рублей; на юридических лиц - от ста тысяч до пятисот тысяч рублей.