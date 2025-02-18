Пилотный проект по отказу от бумажных платежных квитанций стартовал в Подмосковье

Подмосковье стало первым регионом страны, где внедрили электронные платежные квитанции. Об этом сообщили в Министерстве жилищно-коммунального хозяйства Московской области.

Так, в регионе дали старт пилотному проекту по отказу от бумажных платежных квитанций. Теперь жителям будут поступать электронные платежки — на сайте Госуслуг региона. Подключить сервис можно в личном кабинете на портале.

«Преимущества электронных квитанций: приходят быстрее бумажной и не потеряются; платежные данные защищены от мошенничества, связанного с подделкой реквизитов; нет затрат на печать и доставку; забота об экологии: ежегодно жители Подмосковья, отказываясь от бумажных платежных документов, помогают сохранить около 100 тонн древесины», - отметили в министерстве.

Ранее сообщалось, что губернатор Подмосковья Андрей Воробьев поручил обеспечить порядок при модернизации теплоснабжения в регионе.