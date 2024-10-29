Потолок упал на школьников перед уроком физкультуры в подмосковном Красногорске
Фото: [Пресс-служба прокуратуры МО]
В Красногорске в образовательном центре на бульваре Красногорский перед уроком физической культуры упали несколько плиток подвесного потолка, в результате пострадали три ученика пятого класса. Об этом в своих социальных сетях сообщает пресс-служба прокуратуры Московской области.
По данным ведомства, школьникам оказали медицинскую помощь. Красногорская городская прокуратура проводит проверку, чтобы установить обстоятельства и причины произошедшего.
Следственные органы ГСУ СК России по региону возбудили уголовное дело по ч. 1 ст. 238 УК РФ (оказание услуг не отвечающих требованиям безопасности).
Ранее сообщалось, что в здании школы «Перспектива» в поселке Можайского округа начался капремонт.