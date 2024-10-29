Потолок упал на школьников перед уроком физкультуры в подмосковном Красногорске

В Красногорске в образовательном центре на бульваре Красногорский перед уроком физической культуры упали несколько плиток подвесного потолка, в результате пострадали три ученика пятого класса. Об этом в своих социальных сетях сообщает пресс-служба прокуратуры Московской области.