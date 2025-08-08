Работы по демонтажу аварийного дома стартовали в Щелково

В Щелково стартовали работы по демонтажу аварийного жилого дома, расположенного на Первомайской улице. Об этом рассказали в Комитете по архитектуре и градостроительству Московской области.

Двухэтажный многоквартирный дом построили в 1948 году. Площадь здания составляет около 395 кв. м. С течением времени конструкции объекта износились, и здание было признано аварийным. Работы по демонтажу постройки планируется завершить до конца августа.

В муниципалитете в общей сложности выявили 385 недостроев. Из них в порядок были приведены 267 — это почти 70%.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что в регионе планируется снести 3,6 тыс. незаконных киосков.