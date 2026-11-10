Суд поддержал решение о включении сведений в отношении хозяйствующего субъекта в реестр недобросовестных поставщиков﻿

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Ранее в Московское областное УФАС России поступило обращение МКУ «УТДХ г.о. Мытищи» о внесении сведений в отношении хозяйствующего субъекта в РНП по факту уклонения от заключения контракта на выполнение работ по текущему ремонту перильного ограждения на объектах улично-дорожной сети городского округа Мытищи.

По результатам рассмотрения обращения Управление признало действия хозяйствующего субъекта не соответствующими закону, сведения в отношении хозяйствующего субъекта подлежащими включению в РНП.

Хозяйствующий субъект не согласился с решением Управления и обратился в суд.

Арбитражный суд города Москвы отказал хозяйствующему субъекту в удовлетворении требований и подтвердил законность и обоснованность решения Московского областного УФАС России (дело № А40-229812/26).

Федеральный закон от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

*РНП – реестр недобросовестных поставщиков

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