Суд поддержал решение о включении сведений в отношении хозяйствующего субъекта в реестр недобросовестных поставщиков﻿

Ранее в Московское областное УФАС России поступило обращение МКУ «УТДХ г.о. Мытищи» о внесении сведений в отношении хозяйствующего субъекта в РНП по факту уклонения от заключения контракта на выполнение работ по текущему ремонту перильного ограждения на объектах улично-дорожной сети городского округа Мытищи.

По результатам рассмотрения обращения Управление признало действия хозяйствующего субъекта не соответствующими закону, сведения в отношении хозяйствующего субъекта подлежащими включению в РНП.

Хозяйствующий субъект не согласился с решением Управления и обратился в суд.

Арбитражный суд города Москвы отказал хозяйствующему субъекту в удовлетворении требований и подтвердил законность и обоснованность решения Московского областного УФАС России (дело № А40-229812/26).