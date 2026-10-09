Суд поддержал решение о включении сведений в отношении ООО «Аффари» в реестр недобросовестных поставщиков
Ранее в Московское областное УФАС России поступило обращение ГКУ МО «Дирекция единого заказчика Минсоцразвития МО»о внесении сведений в отношении ООО «Аффари» в РНП по факту уклонения от заключения контракта на выполнение работ и оказание услуг, связанных с одновременным выполнением инженерных изысканий, подготовкой проектной документации, разработкой рабочей документации, выполнением работ по капитальному ремонту объекта капитального строительства.
Общество не согласилось с решением Управления и обратилось в суд.
Арбитражный суд города Москвы отказал ООО «Аффари» в удовлетворении требований и подтвердил законность и обоснованность решения Московского областного УФАС России (дело № А40-134821/26).
Федеральный закон от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».
*РНП – реестр недобросовестных поставщиков.