Суд поддержал решение о включении сведений в отношении ООО «Автостэп» в реестр недобросовестных поставщиков﻿

Ранее в Московское областное УФАС России поступило обращение Государственного бюджетного учреждения Московской области «Мосавтодор» о внесении сведений в отношении ООО «Автостэп» в РНП по факту уклонения от заключения контракта на оказание услуг по техническому обслуживанию и ремонту грузовых автомобилей, прицепов, полуприцепов отечественного производства и стран СНГ по направлению Запад.

По результатам рассмотрения обращения Управление признало действия Общества не соответствующими закону, сведения в отношении Общества подлежащими включению в РНП.

Общество не согласилось с решением Управления и обратилось в суд.

Арбитражный суд города Москвы отказал ООО «Автостэп» в удовлетворении требований и подтвердил законность и обоснованность решения Московского областного УФАС России (дело № А40-202722/26).