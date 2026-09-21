Суд поддержал решение о включении сведений в отношении ООО «Де Строй» в реестр недобросовестных поставщиков
Ранее в Московское областное УФАС России поступило обращение Муниципального бюджетного учреждения «Развитие» Сергиево-Посадского городского округа Московской области о внесении сведений в отношении ООО «Де Строй» в РНП по факту уклонения от заключения контракта на выполнение работ по сносу аварийных многоквартирных жилых домов.
Общество не согласилось с решением Управления и обратилось в суд.
Девятый арбитражный апелляционный суд отказал ООО «Де Строй» в удовлетворении требований и подтвердил законность и обоснованность решения Московского областного УФАС России (дело № А40-66857/26).
Федеральный закон от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе
в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных
и муниципальных нужд».
*РНП – реестр недобросовестных поставщиков.