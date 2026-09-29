Суд поддержал решение о включении сведений в отношении ООО «Элевит ТМ» в реестр недобросовестных поставщиков﻿

Официально

Ранее в Московское областное УФАС России поступило обращение ГКУ МО «ДЗКС» о внесении сведений в отношении ООО «Элевит ТМ» в РНП по факту одностороннего отказа Заказчика от исполнения контракта на выполнение работ и оказание услуг, связанных с одновременным выполнением инженерных изысканий, подготовкой проектной документации, выполнением работ по капитальному ремонту с поставкой оборудования.

По результатам рассмотрения обращения Управление признало действия Общества не соответствующими закону, сведения в отношении Общества подлежащими включению в РНП.

Общество не согласилось с решением Управления и обратилось в суд.

Девятый арбитражный апелляционный суд отказал ООО «Элевит ТМ» в удовлетворении требований и подтвердил законность и обоснованность решения Московского областного УФАС России (дело № А40-90907/26).

Федеральный закон от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

*РНП – реестр недобросовестных поставщиков.

Поделиться

Читайте также

В Подмосковье с начала года провели 56 тренировок по транспортной безопасности

В Подмосковье с начала года провели 56 тренировок по транспортной безопасности

Подмосковные пилоты завоевали 14 наград на первенстве ЦФО по гонкам дронов

Подмосковные пилоты завоевали 14 наград на первенстве ЦФО по гонкам дронов

Почти 3 млн человек прошли диспансеризацию в Московской области с начала 2026 года

Почти 3 млн человек прошли диспансеризацию в Московской области с начала 2026 года

ООО «ПОТ» объявляет открытый аукцион и сообщает о торгах по заложенному арестованному имуществу 12 октября

ООО «ПОТ» объявляет открытый аукцион и сообщает о торгах по заложенному арестованному имуществу 12 октября

В Ногинске увеличат выпуск продукции производителя упаковки

В Ногинске увеличат выпуск продукции производителя упаковки

К срокам от 10 до 17 лет приговорили членов банды за вымогательства, грабеж и незаконный оборот оружия в Подмосковье

К срокам от 10 до 17 лет приговорили членов банды за вымогательства, грабеж и незаконный оборот оружия в Подмосковье

Жителям Подмосковья рассказали о дорожной обстановке в регионе во вторник вечером

Жителям Подмосковья рассказали о дорожной обстановке в регионе во вторник вечером

Дорожники Подмосковья восстановили работоспособность освещения на дорогах в 10 округах

Дорожники Подмосковья восстановили работоспособность освещения на дорогах в 10 округах

Всероссийская олимпиада для школьников «Безопасные дороги» стартовала в Московской области

Всероссийская олимпиада для школьников «Безопасные дороги» стартовала в Московской области

В Подмосковье водителям рассказали о дорожной обстановке

В Подмосковье водителям рассказали о дорожной обстановке

Подмосковные медработники оформили свыше 1,2 тыс. онлайн-заявлений на аттестацию

Подмосковные медработники оформили свыше 1,2 тыс. онлайн-заявлений на аттестацию

Подмосковные студенты и школьники смогут принять участие в киберсоревновании

Подмосковные студенты и школьники смогут принять участие в киберсоревновании

Добавьте mosregtoday.ru в избранное