Суд поддержал решение о включении сведений в отношении ООО «Элевит ТМ» в реестр недобросовестных поставщиков﻿

Ранее в Московское областное УФАС России поступило обращение ГКУ МО «ДЗКС» о внесении сведений в отношении ООО «Элевит ТМ» в РНП по факту одностороннего отказа Заказчика от исполнения контракта на выполнение работ и оказание услуг, связанных с одновременным выполнением инженерных изысканий, подготовкой проектной документации, выполнением работ по капитальному ремонту с поставкой оборудования.

По результатам рассмотрения обращения Управление признало действия Общества не соответствующими закону, сведения в отношении Общества подлежащими включению в РНП.

Общество не согласилось с решением Управления и обратилось в суд.

Девятый арбитражный апелляционный суд отказал ООО «Элевит ТМ» в удовлетворении требований и подтвердил законность и обоснованность решения Московского областного УФАС России (дело № А40-90907/26).