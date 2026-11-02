Суд поддержал решение о включении сведений в отношении ООО «ФКМЗ» в реестр недобросовестных поставщиков﻿

Ранее в Московское областное УФАС России поступило обращение АО «Красноармейский научно-исследовательский институт механизации» о внесении сведений в отношении ООО «ФКМЗ» в РНП по факту уклонения от заключения договора на поставку шиберного устройства.

По результатам рассмотрения обращения Управление признало действия Общества не соответствующими закону, сведения в отношении Общества подлежащими включению в РНП.

Общество не согласилось с решением Управления и обратилось в суд.

Арбитражный суд города Москвы отказал ООО «ФКМЗ» в удовлетворении требований и подтвердил законность и обоснованность решения Московского областного УФАС России (дело № А40-97212/26).