Суд поддержал решение о включении сведений в отношении ООО «ФКМЗ» в реестр недобросовестных поставщиков﻿

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Ранее в Московское областное УФАС России поступило обращение АО «Красноармейский научно-исследовательский институт механизации» о внесении сведений в отношении ООО «ФКМЗ» в РНП по факту уклонения от заключения договора на поставку шиберного устройства.

По результатам рассмотрения обращения Управление признало действия Общества не соответствующими закону, сведения в отношении Общества подлежащими включению в РНП.

Общество не согласилось с решением Управления и обратилось в суд.

Арбитражный суд города Москвы отказал ООО «ФКМЗ» в удовлетворении требований и подтвердил законность и обоснованность решения Московского областного УФАС России (дело № А40-97212/26).

Федеральный закон от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

*РНП – реестр недобросовестных поставщиков.

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