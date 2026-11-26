Ранее в Московское областное УФАС России поступило обращение МБУ «Энергия» о внесении сведений в отношении ООО «Гефестстрой» в РНП по факту одностороннего отказа от исполнения контракта на выполнение работ по текущему ремонту жилых помещений администрации Талдомского городского округа Московской области.

По результатам рассмотрения обращения Управление признало действия Общества не соответствующими закону, сведения в отношении Общества подлежащими включению в РНП.

Общество не согласилось с решением Управления и обратилось в суд.

Девятый арбитражный апелляционный суд отказал ООО «Гефестстрой» в удовлетворении требований и подтвердил законность и обоснованность решения Московского областного УФАС России (дело № А40-115141/26).