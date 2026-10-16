Суд поддержал решение о включении сведений в отношении ООО «ГРАНИ» в реестр недобросовестных поставщиков
Ранее в Московское областное УФАС России поступило обращение МКУ по обеспечению деятельности органов местного самоуправления муниципального округа Шаховская-централизованная бухгалтерия муниципальных учреждений о внесении сведений в отношении ООО «ГРАНИ» в РНПпо факту одностороннего отказа Заказчика от исполнения контракта на выполнение работ по капитальному ремонту фасада административного здания.
Общество не согласилось с решением Управления и обратилось в суд.
Арбитражный суд города Москвы отказал ООО «ГРАНИ» в удовлетворении требований и подтвердил законность и обоснованность решения Московского областного УФАС России (дело № А40-156352/26).
Федеральный закон от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».
*РНП – реестр недобросовестных поставщиков.