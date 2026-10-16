Суд поддержал решение о включении сведений в отношении ООО «Компания Комплекс» в реестр недобросовестных поставщиков

Ранее в Московское областное УФАС России поступило обращение Администрации городского округа Дубна Московской области о внесении сведений в отношении ООО «Компания Комплекс» в РНП по факту уклонения от заключения контракта на оказание услуг по откачке, транспортировке и утилизации фильтрата с полигона ТКО «Дубна Правобережная».