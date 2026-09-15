Суд поддержал решение о включении сведений в отношении ООО «МКСМ» в реестр недобросовестных поставщиков

Официально

Ранее в Московское областное УФАС России поступило обращение Администрации городского округа Солнечногорск Московской области о внесении сведений в отношении ООО «МКСМ» в РНП по факту одностороннего отказа от исполнения контракта на выполнение работ по замене участка трубопровода теплоснабжения.

Общество не согласилось с решением Управления и обратилось в суд.

Девятый арбитражный апелляционный суд отказал ООО «МКСМ» в удовлетворении требований и подтвердил законность и обоснованность решения Московского областного УФАС России (дело № А40-41361/26).

Федеральный закон от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

*РНП – реестр недобросовестных поставщиков.

Поделиться
Добавьте mosregtoday.ru в избранное