Суд поддержал решение о включении сведений в отношении ООО «Сервисгрупп» в реестр недобросовестных поставщиков﻿

Ранее в Московское областное УФАС России поступило обращение МБУ «Дирекция парков Одинцовского городского округа» о внесении сведений в отношении ООО «Сервисгрупп» в РНП по факту одностороннего отказа Заказчика от исполнения контракта на оказание услуг по санитарно-оздоровительным мероприятиям на парковых территориях для нужд МБУ «ДПОГО».

По результатам рассмотрения обращения Управление признало действия Общества не соответствующими закону, сведения в отношении Общества подлежащими включению в РНП.

Общество не согласилось с решением Управления и обратилось в суд.

Арбитражный суд города Москвы отказал ООО «Сервисгрупп» в удовлетворении требований и подтвердил законность и обоснованность решения Московского областного УФАС России (дело № А40-174346/2026).