Суд поддержал решение о включении сведений в отношении ООО «Сладкая жизнь Плюс» в реестр недобросовестных поставщиков

Ранее в Московское областное УФАС России поступило обращение ФГКУ «Ногинский ордена Жукова спасательный центр Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий» о внесении Общества в РНП по факту уклонения от заключения контракта на поставку продуктов питания (мука пшеничная).

По результатам рассмотрения обращения Управление признало действия Общества не соответствующими закону, сведения в отношении Общества подлежащими включению в РНП.

Общество не согласилось с решением Управления и обратилось в суд.

Арбитражный суд Московского округа отказал ООО «Сладкая жизнь Плюс» в удовлетворении требований и подтвердил законность и обоснованность решения Московского областного УФАС России (дело № А40-19074/25).