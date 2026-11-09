Суд поддержал решение о включении сведений в отношении ООО «Сладкая жизнь Плюс» в реестр недобросовестных поставщиков

Официально

Ранее в Московское областное УФАС России поступило обращение ФГКУ «Ногинский ордена Жукова спасательный центр Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий» о внесении Общества в РНП по факту уклонения от заключения контракта на поставку продуктов питания (мука пшеничная).

По результатам рассмотрения обращения Управление признало действия Общества не соответствующими закону, сведения в отношении Общества подлежащими включению в РНП.

Общество не согласилось с решением Управления и обратилось в суд.

Арбитражный суд Московского округа отказал ООО «Сладкая жизнь Плюс» в удовлетворении требований и подтвердил законность и обоснованность решения Московского областного УФАС России (дело № А40-19074/25).

Федеральный закон от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

*РНП – реестр недобросовестных поставщиков.

Поделиться

Читайте также

Жителям Подмосковья напомнили о работе центра отбора на военную службу по контракту

Жителям Подмосковья напомнили о работе центра отбора на военную службу по контракту

Жителям Подмосковья рассказали, как будут работать МФЦ в День народного единства

Жителям Подмосковья рассказали, как будут работать МФЦ в День народного единства

В Подмосковье с начала года земельными участками для возведения домов обеспечили около 130 врачей

В Подмосковье с начала года земельными участками для возведения домов обеспечили около 130 врачей

В Подмосковье более 55 тыс. человек сделали прививки от гриппа в мобильных пунктах

В Подмосковье более 55 тыс. человек сделали прививки от гриппа в мобильных пунктах

В Истре благоустроили 6 дворов и создали 26 пешеходных коммуникаций

В Истре благоустроили 6 дворов и создали 26 пешеходных коммуникаций

Минтранс Подмосковья рассказал о дорожной обстановке

Минтранс Подмосковья рассказал о дорожной обстановке

В Павловском Посаде в рамках госпрограммы капитально отремонтировали котельную

В Павловском Посаде в рамках госпрограммы капитально отремонтировали котельную

В Луховицах утвердили границы для главного дома усадьбы Толстых в селе Дединово

В Луховицах утвердили границы для главного дома усадьбы Толстых в селе Дединово

Прокуратура проверила работу компании в Истре, которая не выплатила зарплату на ₽60 млн

Прокуратура проверила работу компании в Истре, которая не выплатила зарплату на ₽60 млн

В Подмосковье в конференции «Старт карьеры в образовании» приняли участие более 150 будущих педагогов

В Подмосковье в конференции «Старт карьеры в образовании» приняли участие более 150 будущих педагогов

Более 600 медиков Подмосковья построили дома на участках, выделенных по программе «Земля врачам»

Более 600 медиков Подмосковья построили дома на участках, выделенных по программе «Земля врачам»

Водителей Подмосковья призвал водителей сменить летнюю резину на зимнюю

Водителей Подмосковья призвал водителей сменить летнюю резину на зимнюю

Добавьте mosregtoday.ru в избранное