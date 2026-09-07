Суд поддержал решение о включении сведений в отношении ООО «Строй-СТК» в реестр недобросовестных поставщиков
Ранее в Московское областное УФАС России поступило обращение ГКУ Московской области «Дирекция единого заказчика по ремонтным работам Министерства строительного комплекса Московской области» о внесении сведений в отношении ООО «Строй-СТК» в РНП по факту одностороннего отказа от исполнения контракта на выполнение работ по капитальному ремонту: ГБУЗ МО «Жуковская городская клиническая больница».
Общество не согласилось с решением Управления и обратилось в суд.
Арбитражный суд города Москвы отказал ООО «Строй-СТК»» в удовлетворении требований и подтвердил законность и обоснованность решения Московского областного УФАС России (дело № А40-100802/26).
Федеральный закон от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».
*РНП – реестр недобросовестных поставщиков