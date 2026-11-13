Суд поддержал решение о включении сведений в отношении ООО «Стройком НН» в реестр недобросовестных поставщиков

Ранее в Московское областное УФАС России поступило обращение ГКУ Московской области «Дирекция единого заказчика капитального строительства» о внесении сведений в отношении ООО «Стройком НН» в РНП по факту одностороннего отказа от исполнения контракта на завершение работ по капитальному ремонту.