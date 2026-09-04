Суд поддержал решение о включении сведений в отношении ООО «ТСК «Мегаполис» в реестр недобросовестных поставщиков﻿

Ранее в Московское областное УФАС России поступило обращение ГКУ МО «Дирекция единого заказчика по ремонтным работам Министерства строительного комплекса Московской области» о внесении сведений в отношении ООО «ТСК «Мегаполис» в РНП по факту одностороннего отказа от исполнения контракта на выполнение работ по текущему ремонту ГБУЗ МО «Каширская больница», взрослое поликлиническое отделение № 1».

По результатам рассмотрения обращения Управление признало действия Общества не соответствующими закону, сведения в отношении Общества подлежащими включению в РНП.

Общество не согласилось с решением Управления и обратилось в суд.

Девятый арбитражный апелляционный суд отказал ООО «ТСК «Мегаполис» в удовлетворении требований и подтвердил законность и обоснованность решения Московского областного УФАС России (дело № А40-306436/25).