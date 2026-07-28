Суд поддержал решение о включении сведений в отношении ООО «ВТМ-СТРОЙСЕРВИС» в реестр недобросовестных поставщиков
Ранее в Московское областное УФАС России поступило обращение ФГБУ санаторий-профилакторий «Курорт-парк «Союз» Министерства иностранных дел Российской Федерации» о внесении сведений в отношении ООО «ВТМ-СТРОЙСЕРВИС» в РНП по факту уклонения Участника от заключения контракта на выполнение работ по капитальному ремонту объектов ФГБУ СП «Курорт-парк «Союз» МИД России.
Общество не согласилось с решением Управления и обратилось в суд.
Арбитражный суд города Москвы отказал ООО «ВТМ-СТРОЙСЕРВИС» в удовлетворении требований и подтвердил законность и обоснованность решения Московского областного УФАС России (дело № А40-57069/26).
Федеральный закон от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».
*РНП – реестр недобросовестных поставщиков.