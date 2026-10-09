Суд поддержал решение об отказе во включении сведений в отношении ООО «Еврострой» в реестр недобросовестных поставщиков﻿

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Ранее в Московское областное УФАС России поступило обращение Администрации городского округа Лобня МО (Заказчик) о внесении сведений в отношении ООО «Еврострой» в РНП по факту одностороннего отказа Заказчика от исполнения контракта на выполнение работ по текущему ремонту кровли в многоквартирных домах.

По результатам рассмотрения обращения Управление признало действия Общества соответствующими закону, сведения в отношении Общества не подлежащими включению в РНП.

Заказчик не согласился с решением Управления и обратился в суд.

Девятый арбитражный апелляционный суд отказал Администрации городского округа Лобня МО в удовлетворении требований и подтвердил законность и обоснованность решения Московского областного УФАС России (дело № А40-69873/26).

Федеральный закон от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

*РНП – реестр недобросовестных поставщиков

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