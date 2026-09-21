Суд поддержал решения Управления о признании ГБУЗ МО «МООД» нарушившим Закон о контрактной системе

По результатам рассмотрения Управление признало жалобу

обоснованной.

ГБУЗ МО «МООД» не согласилось с решением Управления и обратилось в суд.

Арбитражный суд города Москвы отказал ГБУЗ МО «МООД» в удовлетворении требований и подтвердил законность и обоснованность решения Московского областного УФАС России (А40-156574/26).

В соответствии с подпунктом «а» пункта 2 части 15 статьи 99 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»контрольный орган в сфере закупок проводит внеплановую проверку при заявлениях, сообщениях физического лица, юридического лица либо осуществляющих общественный контроль общественного объединения или объединения юридических лиц, в которых указывается на наличие признаков нарушения законодательства Российской Федерации и иных нормативных правовых актов о контрактной системе в сфере закупок.