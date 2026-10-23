Суд поддержал Управление, признав жалобу ООО «Изостудия» о нарушении Закона о контрактной системе необоснованной

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Ранее в Управление поступила жалоба ООО «Изостудия» на действия (бездействие) Муниципального учреждения «Дирекция парков» муниципального образования городского округа Люберцы Московской области, Комитета по конкурентной политике Московской области при определении поставщика (подрядчика, исполнителя) путем проведения ООО «РТС-тендер» открытого конкурса в электронной форме на благоустройство Томилинского лесопарка («Лесная опушка»).

По результатам рассмотрения Управление признало жалобу Общества необоснованной.

Общество не согласилось с решением Управления и обратилось в суд.

Арбитражный суд Московского округа отказал ООО «Изостудия» в удовлетворении требований и подтвердил законность и обоснованность решения Московского областного УФАС России (дело № А40-12382/26).

Федеральный закон от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

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