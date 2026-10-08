Суд подтвердил законность отказа ФАС во внесении ООО «СМУ ОВК» в реестр недобросовестных поставщиков
Ранее в Московское областное УФАС России поступило обращение Управления ЖКХ Администрации Богородского городского округа (Заказчик) о внесении сведений в отношении ООО «Строительномонтажное управление ОВК» в РНП по факту одностороннего отказа Заказчика от исполнения контракта на выполнение работ и оказание услуг, связанных с одновременным выполнением инженерных изысканий, подготовкой проектной документации, разработкой рабочей документации, выполнением работ по реконструкции объекта капитального строительства и поставкой оборудования.
По результатам рассмотрения обращения Управление признало действия Общества соответствующими закону, сведения в отношении Общества не подлежащими включению в РНП.
Заказчик не согласился с решением Управления и обратился в суд.
Девятый арбитражный апелляционный суд отказал Управлению ЖКХ Администрации Богородского городского округа в удовлетворении требований и подтвердил законность и обоснованность решения Московского областного УФАС России (дело № А40-62377/26).
Федеральный закон от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».
*РНП – реестр недобросовестных поставщиков