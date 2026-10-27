Суд признал законным постановление о привлечении ПАО «Россети Московский регион» к административной ответственности

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Поводом к возбуждению дела об административном правонарушении послужила жалоба юридического лица на нарушение ПАО «Россети Московский регион» Правил технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии.

По итогам рассмотрения дела об административном правонарушении Управление вынесло постановление о привлечении ПАО «Россети Московский регион» к административной ответственности в виде административного штрафа в размере 100 тыс. рублей за административное правонарушение.

Общество не согласилось с постановлением Управления и обратилось в суд.

Арбитражный суд города Москвы отказал ПАО «Россети Московский регион» в удовлетворении требований и подтвердил законность и обоснованность постановления Московского областного УФАС России (дело № А40-146599/26).

Правила технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии, объектов по производству электрической энергии, а также объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих сетевым организациям и иным лицам, к электрическим сетям, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 27.12.2004 № 861

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