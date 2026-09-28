Суд признал законным постановление Управления о привлечении ООО «СЭРК» к административной ответственности﻿

Официально

Ранее Управлением по итогам рассмотрения дел о нарушении законодательства о рекламе были приняты решения о признании в действиях ООО «СЭРК» нарушения, выразившегося в направлении рекламного сообщения без надлежаще полученного согласия на электронную почту физического лица.

На основании принятого решения Управлением было возбуждено дело об административном правонарушении и вынесено постановление о привлечении ООО «СЭРК» к административной ответственности в виде штрафа в размере 300 000 рублей.

Общество не согласилось с постановлением и обратилось в суд.

Арбитражный суд города Москвы отказал ООО «СЭРК» в удовлетворении требований и подтвердил законность и обоснованность постановления Московского областного УФАС России (дело № А40-58095/26).

В соответствии с частью 1 статьи 14.3 КоАП нарушение рекламодателем, рекламопроизводителем или рекламораспространителем законодательства о рекламе, влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от двух тысяч до двух тысяч пятисот рублей; на должностных лиц - от четырех тысяч до двадцати тысяч рублей; на юридических лиц - от ста тысяч до пятисот тысяч рублей.

Поделиться

Читайте также

В Ногинске увеличат выпуск продукции производителя упаковки

В Ногинске увеличат выпуск продукции производителя упаковки

В ЖК «Томилино Парк» в Люберцах построят еще один дом

В ЖК «Томилино Парк» в Люберцах построят еще один дом

В Подмосковье более 14 тыс. шестиклассников написали диагностическую работу по математике

В Подмосковье более 14 тыс. шестиклассников написали диагностическую работу по математике

В Подмосковье с начала 2026 года провели около 3,5 млн телемедицинских консультаций

В Подмосковье с начала 2026 года провели около 3,5 млн телемедицинских консультаций

Свыше 100 резервуаров чистой воды промыли специалисты Мособлводоканала за три месяца

Свыше 100 резервуаров чистой воды промыли специалисты Мособлводоканала за три месяца

В Московской области с января провели обследования 273 геодезических пунктов

В Московской области с января провели обследования 273 геодезических пунктов

Спасатели Подмосковья предупредили жителей о начале брачного сезона у лосей

Спасатели Подмосковья предупредили жителей о начале брачного сезона у лосей

Жителям Подмосковья рассказали об обновленных функциях в приложении «Госуслуги Дом»

Жителям Подмосковья рассказали об обновленных функциях в приложении «Госуслуги Дом»

В Коломне взяли на контроль установление обстоятельств ДТП с погибшим водителем

В Коломне взяли на контроль установление обстоятельств ДТП с погибшим водителем

Жителям Подмосковья напомнили о работе центра отбора на военную службу по контракту

Жителям Подмосковья напомнили о работе центра отбора на военную службу по контракту

Жители Подмосковья воспользовались комплексной онлайн-услугой «Лесные отчеты» более 11 тыс. раз

Жители Подмосковья воспользовались комплексной онлайн-услугой «Лесные отчеты» более 11 тыс. раз

В Подмосковье коммунальные службы приступили к осенней уборке листвы

В Подмосковье коммунальные службы приступили к осенней уборке листвы

Добавьте mosregtoday.ru в избранное