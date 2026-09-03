УФАС Подмосковья оштрафовало экс-должностное лицо «Перекрестка» за нарушение закона о рекламе.

Ранее в Управление поступило обращение физического лица о поступлении на его абонентский номер СМС-сообщений, привлекающих внимание к рекламным акциям АО «Торговый дом «Перекресток», без его предварительного согласия на получение рекламы.

По результатам рассмотрения обращения Управление возбудило дело по признакам нарушения части 1 статьи 18 Закона о рекламе.

В ходе рассмотрения дела Управление установило, что заявитель регистрировался в программе лояльности «X5 Клуб», при этом отметка в поле «Даю согласие на маркетинговые коммуникации» была проставлена по умолчанию.

Управление признало рекламу нарушающей требования Закона о рекламе.

Решение послужило основанием для привлечения бывшего должностного лица АО «Торговый дом «Перекресток» к административной ответственности, предусмотренной частью 4.1 статьи 14.3 КоАП.

Согласно части 1 статьи 4.1.1 КоАП за впервые совершенное административное правонарушение наказание в виде административного штрафа подлежит замене на предупреждение при наличии обстоятельств, предусмотренных частью 2 статьи 3.4 КоАП.