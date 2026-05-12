В апреле в Подмосковье вырос спрос на все основные категории молочной продукции

В Министерстве сельского хозяйства и продовольствия Московской области сообщили о росте спроса на молочную продукцию по итогам апреля 2026 года. Одним из факторов роста продаж стала Пасха, отметили в ведомстве.

Так, в апреле в регионе было продано более 1,3 тыс. тонн сливочного масла. Это на 7,87% выше предыдущих показателей. При этом рост продаж масла жирностью 82,5 % составил 5,49%.

Продажи молока и кефира составили более 28 986 775,3 литров. Это на 2,29% больше, чем месяцем ранее. Молока жирностью 2,5 % продали 3 454 661,66 литров.

Также было реализовано 2,6 тыс. тонн сметаны, что на 6% больше, чем ранее. Сыра купили более 5,1 тыс. тонн. Рост составил 4,49%. Реализация творога составила 3,9 тыс. тонн с ростом на 4%.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил важность трансформации сферы нестационарной торговли. В этом году в регионе снесут 4,6 тыс. незаконных нестационарных торговых объектов.