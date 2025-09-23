В Подмосковье сделали прогноз пожарной опасности в лесах

Во вторник, 23 сентября, на большей части территории Подмосковья ожидается IV класс пожарной опасности, в Бородинском, Волоколамском, Егорьевском, Наро-Фоминском и Шатурском лесничествах — II класс, в Орехово-Зуевском и Талдомском — III класс, в Московском учебно-опытном лесничестве — V класс. Об этом сообщает комитет лесного хозяйства Московской области.

В среду, 24 сентября, III класс спрогнозировали в Орехово-Зуевском, Сергиево-Посадском и Талдомском лесничествах, в четверг, 25 сентября, — в Егорьевском, Сергиево-Посадском и Талдомском. Температура воздуха днем в этот период составит +9…+16 градусов, ночью — +1…+14. Синоптики обещают переменную облачность с преобладанием пасмурной погоды, вероятны дожди.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев подчеркнул, что цифровая трансформация — это очень важная и дающая колоссальный эффект работа.