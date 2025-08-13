В Подольске за три дня патриотической акции собрали около 1 тонны гуманитарной помощи

В Подольске в рамках патриотической акции «Подольск помогает» за три дня было собрано около 1 тонны гуманитарной помощи для участников специальной военной операции.

В акции участвуют представители администрации, различных структур и комитетов, неравнодушные жители. Они привозят в волонтерский центр на улице Ульяновых одежду, расходные и строительные материалы, газовые баллоны, генераторы, средства личной гигиены, лекарства.

«Каждую заявку стараемся отрабатывать оперативно, быстро, помогаем нашим ребятам. Уверен, им все пригодится. Победа будет за нами!» — сказал заместитель главы Подольска Игорь Семенов.

Отдельно в центре собирают письма бойцам от маленьких жителей города. Акция продлится до 15 августа.

