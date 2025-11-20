В пригородных электричках вместе с названием станций будут объявлять о почетных статусах Подольска

При подъезде пригородных электричек к станциям Подольска вместе с названием остановочных пунктов будут объявлять о почетных статусах населенного пункта — «Город трудовой доблести» и «Город воинской славы».

Подольск получил звание города воинской славы в 2016 году. В 2023-м ему было присвоено звание «Город трудовой доблести». В 2024 году в городе открыли стелу трудовой доблести. В 2021-м запустили брендированный состав в честь подвига подольских курсантов. Увековечить подвиг в наименовании поезда предложили жители округа. Инициативу поддержали губернатор Московской области Андрей Воробьев и депутат Госдумы РФ по Подольскому округу Вячеслав Фетисов. Ее воплотила в жизнь ЦППК.

Инициатива об объявлении почетных статусов населенного пункта ранее поступила от общественной палаты муниципалитета. Теперь она охватит весь регион. Так, ожидается, что к середине следующего месяца записи дикторов с названием станций и перечислением почетных статусов городов будут звучать в городах всего Подмосковья.

Ранее губернатор Андрей Воробьев принял участие в открытии в Подольске мемориальной доски в память о Герое России.