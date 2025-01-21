В Рузском округе организовали проверку после перебоев подачи тепла
Прокуратура проведет проверку по факту остановки подачи тепла в Рузском округе
Фото: [Прокуратура МО]
Рузская городская прокуратура проведет проверку по факту ненадлежащего функционирования работы котельных, соответствующее поручение дал прокурор Московской области Сергей Забатурин. Об этом сообщает Прокуратура Московской области.
По данным ведомства, ночью на теплосети в округе произошло технологическое нарушение, в результате которого без теплоснабжения и горячей воды остались 76 многоквартирных домов, два детских сада и школа. Сотрудникам прокуратуры предстоит оценить деятельность ресурсоснабжающей организации, в том числе по обеспечению надлежащего технического состояния систем отопления и водоснабжения. За нарушение обеспечения населения коммунальными услугами виновным лицам может грозить административная ответственность.
«Городская прокуратура проконтролирует сроки проведения работ по восстановлению подачи тепла и водоснабжения, а также порядок начисления гражданам платы за коммунальные ресурсы в соответствии с полученным объемом», — добавили в сообщении.
Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев поставил задачу максимально включиться в работу по поиску специалистов аварийных служб.