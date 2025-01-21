В Рузском округе организовали проверку после перебоев подачи тепла

По данным ведомства, ночью на теплосети в округе произошло технологическое нарушение, в результате которого без теплоснабжения и горячей воды остались 76 многоквартирных домов, два детских сада и школа. Сотрудникам прокуратуры предстоит оценить деятельность ресурсоснабжающей организации, в том числе по обеспечению надлежащего технического состояния систем отопления и водоснабжения. За нарушение обеспечения населения коммунальными услугами виновным лицам может грозить административная ответственность.

«Городская прокуратура проконтролирует сроки проведения работ по восстановлению подачи тепла и водоснабжения, а также порядок начисления гражданам платы за коммунальные ресурсы в соответствии с полученным объемом», — добавили в сообщении.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев поставил задачу максимально включиться в работу по поиску специалистов аварийных служб.