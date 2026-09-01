Берлин обвинил Москву в атаке БПЛА: в Госдуме дали оценку скандальным заявлениям

Первый зампред комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа назвал в беседе с «Газетой.ру» провокацией решение Германии возложить на Россию ответственность за инцидент с беспилотниками в аэропорту Лейпцига. По словам депутата, такие обвинения сделаны грубо и плохо, а их цель — переключить внимание недовольных немцев с внутренних проблем на «плохих русских». Москва готовит симметричный ответ на закрытие консульства в Бонне, расширение санкционных списков и расторжение договора о «Русском доме».

1 сентября главы МВД и МИД Германии Александер Добриндт и Йоханн Вадефуль официально обвинили Москву в инциденте с БПЛА, произошедшем в аэропорту Лейпциг/Галле в ночь на 5 августа. Там обнаружили беспилотник с взрывным устройством рядом с украинскими грузовыми самолетами Ан-124. Взлетно-посадочную полосу закрыли на два часа, несколько рейсов перенаправили. Один из самолётов, по данным следствия, столкнулся с неизвестным объектом — предположительно, вторым дроном.

В ответ на обвинения Германия заявила о пакете мер: усиление контроля за въездом граждан РФ, закрытие российского консульства в Бонне, новые санкции и расторжение соглашения о работе «Русского дома» в Берлине.

Депутат Алексей Чепа назвал эти шаги грубой провокацией и попыткой отвлечь внимание немецкой общественности от нарастающего недовольства властями. Он подчеркнул, что Россия не оставит это без ответа — и ответ будет симметричным. По его словам, в Москве уже привыкли к подобным действиям, но закрытие консульства и расширение санкций пересекают допустимые границы.